Quand les virus inspirent les auteurs de BD : nos conseils de lecture en période de confinement

Le virus au coeur d'histoires de bande dessinée invraisemblables, sombres ou drôles... Et toujours haletantes. Pour s'évader et réfléchir en période de confinement.

Etre confiné à la maison donne du temps pour lire. Nicolas Lemarignier a fouillé dans sa bibliothèque pour dénicher les auteurs de bande dessinée qui ont raconté le chaos suite à une épidémie ou une catastrophe.

Nicolas Lemarignier

On vous conseille donc : La chute de Jared Muralt (Futuropolis), Dans la forêt de Lomig (Sarbacane), Kirihito de OsamuTezuka (Delcourt), ainsi que les classiques : Spirou et Fantasio face au virus de Tome et Janry, et Les Schtroumpfs noirs (le tout premier de la série) de Peyo.