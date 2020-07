Privé de festival, Avignon sonne creux

Les rues sont désertes, tout comme les dizaines de lieux de représentation. À Avignon dans le Vaucluse, même les peintres s’assoupissent près de leur stand. Habituellement très active, la ville marche au ralenti en 2020. Et pour cause : le fameux festival ne se tiendra pas du 3 a 23 juillet en raison de la crise sanitaire qui frappe le pays. 1 500 représentations ont normalement lieu devant près d’un million de visiteurs au total.

Une catastrophe pour le tourisme

Les hôteliers ou les gérants de gîtes voient leurs réservations être en véritable chute libre. La cour du Palais des Papes est vide. Normalement, le mois de juillet représente un million d’euros de chiffre d’affaires pour le site, un énorme manque à gagner cette année. "On espère revenir dans les mois et les années qui viennent à un niveau beaucoup plus normal mais on n’en sait rien", reconnait Arnaud Pignon, directeur d’Avignon Tourisme.

Le JT

Les autres sujets du JT