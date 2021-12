Présidentielle 2022 : des masques FFP2 seront distribués lors des meetings LFI et PCF, des jauges appliquées chez LR

Les partis se mettent en ordre de marche pour une campagne présidentielle perturbée par le Covid-19. La France insoumise tout comme le Parti communiste français distribueront pour les meetings de leur candidat, des masques FFP2, jugés plus protecteurs que les masques chirurgicaux - mais plus onéreux - tandis que le PCF, LR et LREM demanderont un pass sanitaire et appliqueront des jauges.

"Au vu de l'évolution de la situation sanitaire", La France insoumise a décidé de fournir lors de ses réunions publiques un masque FFP2 qui "divise par 100 le risque potentiel de contamination par rapport aux masques traditionnels", selon un communiqué du mouvement publié vendredi 31 décembre. Cette initiative s'appliquera "dès le prochain meeting de Jean-Luc Mélenchon prévu à Nantes le 16 janvier 2022", précise son directeur de campagne Manuel Bompard.

"Nous distribuerons un masque FFP2 à chaque personne qui rentrera dans nos meetings" Fabien Roussel, secrétaire national du PCF sur TF1

Alors que ni pass vaccinal ni jauge ne seront obligatoires pour les meetings de campagne, le candidat communiste demandera aussi aux participants de présenter "la preuve d'être vacciné ou la preuve d'avoir fait un test auparavant". Ils devront en outre respecter une distance de sécurité.

Pas de jauges d'office pour les réunions politiques

De son côté, la candidate LR Valérie Pécresse appliquera pour ses meetings les jauges imposées à tous les autres rassemblements, a expliqué vendredi le député Eric Ciotti, précisant que le pass vaccinal serait également demandé. "C'est un point d'équité. Il est hors de question qu'on impose une jauge à des spectacles et que les meetings politiques ne respectent pas ce cadre", a-t-il insisté.

En annonçant lundi des limitations pour les rassemblements - 2 000 personnes maximum en intérieur et 5 000 en extérieur -, le Premier ministre Jean Castex avait rappelé que la Constitution française ne permettait pas de fixer des jauges, ni d'imposer de pass sanitaire ou vaccinal, aux réunions politiques et aux lieux de culte.