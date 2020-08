Port du masque : des villes durcissent le ton

Masque obligatoire dans toute la ville de Nice (Alpes-Maritimes) et plus seulement dans le centre-ville ou sur la promenade des Anglais. À partir de jeudi 20 août au matin, Nice est la première grande ville à généraliser cette mesure barrière sur l’intégralité de son territoire. Objectif affiché par le maire Christian Estrosi (LR) : "Limiter une propagation trop forte du Covid-19 et pour ne plus que d’éventuels doutes sur le périmètre du port du masque persistent."

135 € d’amende

La cité azuréenne sera rejointe dès demain par Toulouse (Haute-Garonne). La ville rose imposera, elle aussi, partout sur sa commune, l’accessoire anti-coronavirus. Et, comme à Nice, les contrevenants s’exposeront à une amende de 135 €. Dans toute la France, le masque s’impose de plus en plus. Hier, c’est Pau (‎Pyrénées-Atlantiques‎) qui le rendait obligatoire uniquement dans son centre-ville.

