Coronavirus : plus de 3 700 nouvelles contaminations en 24 heures, un record depuis la levée du confinement

La hausse des contaminations se confirme, mais toujours sans impact hospitalier. La France a enregistré 3 776 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, a annoncé mercredi 19 août la direction générale de la santé (DGS), un record depuis la fin du confinement, début mai. La veille, 2 238 nouveaux cas avaient été recensés, tandis que samedi et dimanche, la barre des 3 000 contaminations avait déjà été franchie.

Le taux de positivité des tests grimpe à 3,1%, après une première hausse de 2,9% à 3% mardi, et 21 nouveaux clusters ont été recensés.

Le nombre d'hospitalisations en baisse

En revanche, les hospitalisations diminuent légèrement. Selon la DGS, 4 806 patients atteints du coronavirus sont actuellement hospitalisés, soit 17 de moins que mardi, dont 374 dans un service de réanimation (contre 380 mardi). Le nombre de décès (+17 en 24 heures) atteint un total de 30 468 depuis le début de l'épidémie.

"En France métropolitaine, l'ensemble des indicateurs continuent leur progression et la transmission du virus s'accentue", indique la DGS, qui précise que les nouvelles contaminations concernent "plus particulièrement les jeunes adultes". "Près d'un tiers des départements dépassent, au cours des sept derniers jours, le seuil de vigilance de 10 nouveaux tests RT-PCR positifs pour 100 000 habitants", particulièrement en Ile-de-France et en Provence-Alpes-Côte d'Azur, alerte-t-elle, en soulignant l'importance des gestes barrières.