Port du masque : "Chez les jeunes enfants, le masque peut être dangereux", affirme le professeur Franck Chauvin

"Il faut qu'on trouve plutôt des moyens de vivre avec des enfants qui n'auraient pas de masque plutôt que d'obliger une mesure qui n'est pas raisonnable", a affirmé sur franceinfo Franck Chauvin, membre du Conseil scientifique.

Le Conseil scientifique préconise le port du masque obligatoire dans les collèges et les lycées à partir du 11 mai, date du déconfinement. Cette recommandation ne concerne pas les écoles primaires. "Chez les jeunes enfants, le masque peut être dangereux", a estimé lundi 27 avril sur franceinfo Franck Chauvin, membre du Conseil scientifique.

"Chez les jeunes enfants, le masque peut être dangereux", assure le scientifique. "Les tout-petits, c'est impossible de leur faire porter un masque. Il faut qu'on trouve plutôt des moyens de vivre avec des enfants qui n'auraient pas de masque plutôt que d'obliger une mesure qui n'est pas raisonnable."

Au départ, les enfants semblaient être plus contagieux que les adultes. Finalement, on serait peut-être sur "un schéma inverse. Des études faites à l'étranger montrent que les enfants seraient peut-être moins contagieux que les adultes, alors qu'on était plutôt sur un schéma inverse lorsque la décision de fermer les écoles a été prise. Donc, la dangerosité de l'ouverture des écoles serait moindre qu'envisagée au départ", a expliqué Franck Chauvin qui ajoute que "cela mériterait d'être confirmé par d'autres études."

Pour le moment, "aucun foyer" n'est parti d'une école, d'un collège ou d'un lycée. "C'est extrêmement important même si on a vu une très grande circulation dans les collèges et les lycées. Le savoir se construit au fur et à mesure du développement de cette épidémie."