DIRECT. Déconfinement : le vote à l'Assemblée nationale pourrait être reporté à mercredi

Bonjour @Lucy C'est une très belle initiative. Nous avons réalisé plusieurs infographies avec des conseils pour bien porter son masque. Vous pouvez les retrouver dans cet article.







: Le Grand Prix de France de F1, prévu le 28 juin sur le circuit Paul-Ricard, est annulé en raison de la pandémie de coronavirus, annoncent les organisateurs de l'événement.

: Bonjour à tous ! Je serai avec vous toute la journée pour (essayer de) répondre à vos questions sur le coronavirus et le confinement. C'est parti !





: Au tour de l'ancien président François Hollande de rendre hommage à Henri Weber, ancien sénateur socialiste et figure de Mai 68, mort hier du coronavirus.

: Alors que le football est à l'arrêt depuis un peu moins de deux mois, la Fifpro, syndicat international des joueurs, a fait part de son inquiétude à travers une enquête concernant la dépression et l'anxiété dans le monde du ballon rond. En France, 50% des joueuses et près de 30% des joueurs auraient des signes dépressifs actuellement. Plus d'infos à ce sujet chez nos confrères de francetv sport.

: "Ce qu'on constate est toujours quinze jours en avance par rapport à ce qui se passe en réanimation ou dans les services hospitaliers [du reste du pays]. Donc, on a une vraie baisse du nombre de patients Covid-19 qui arrive aux urgences. Cette vague qui nous a submergés, il y a maintenant trois semaines, est derrière nous."



Le professeur Frédéric Adnet, chef des urgences de l'hôpital Avicenne et du Samu de Seine-Saint-Denis, confirme ce matin sur franceinfo la baisse des admissions en réanimation dans son établissement alors que le département de la région parisienne, un des plus pauvres, a été très touché par l’épidémie.



: Depuis le début du confinement, les images d'animaux investissant les paysages urbains se multiplient. Dernier exemple en date : une famille de renards a élu domicile dans le cimetière parisien du Père-Lachaise, d'ordinaire très fréquenté, rapportent nos confrères du Parisien.

: La région Provence-Alpes-Côte d'Azur a annoncé hier la distribution d'un chéquier vacances pour les personnes les plus précaires ayant travaillé au contact du public durant le confinement. Cette aide est destinée aux professionnels du tourisme, particulièrement touchés par l'arrêt de l'activité, nous indique France 3.

: Les députés se prononceront-ils dès demain sur le plan de déconfinement ? Pas sûr : d'après la présidente de la commission des lois Yaël Braun-Pivet (LREM), le vote des parlementaires sur le plan présenté demain par Edouard Philippe pourrait avoir lieu mercredi, selon ce que décidera la conférence des présidents. Plusieurs forces d'opposition s'étaient insurgées contre le manque de temps entre la discussion à l'Assemblée et le vote.

: Il est 9 heures, merci de nous suivre ! Voici le point sur l'actualité de la matinée :



• Le gouvernement français a multiplié ces derniers jours les consultations pour peaufiner son périlleux plan de déconfinement, en particulier avec les élus locaux, et planche aujourd'hui sur les ultimes arbitrages à la veille de sa présentation officielle devant les députés.



• Boris Johnson, remis de la maladie du coronavirus, retrouve son bureau de Premier ministre ce matin avec une délicate équation à résoudre : comment faire redémarrer l'économie britannique sans risquer un second pic qui viendrait anéantir les bénéfices des sacrifices jusqu'ici consentis ?



• Les chiffres de demandeurs d'emplois au premier trimestre publiés aujourd'hui vont refléter l'avant crise du coronavirus car, même si elles n'explosent pas pour l'instant grâce au chômage partiel, les inscriptions à Pôle emploi devraient inévitablement s'accélérer.



• La diffusion sur Twitter d'une vidéo d'interpellation violente à l'Ile-Saint-Denis dans laquelle des policiers tiennent des propos racistes a provoqué la saisine de la police des polices.

: Masques et contrôles de température : collégiens et lycéens chinois ont fait une rentrée ultra-sécurisée aujourd'hui dans les métropoles de Pékin et Shanghai, après près de quatre mois de grandes vacances pour cause d'épidémie. Sur Twitter, la correspondante de Radio France en Chine Dominique André rapporte qu'à Hangzhou, les élèves de primaire ont repris le chemin de l'école avec un dispositif original pour inciter les élèves à rester à distance les uns des autres.

: Bonne question, @Patrice ! Avec la place prise par la lutte contre le Covid-19, on pouvait s'attendre à ce que le Royaume-Uni et l'Union européenne repoussent la limite fixée à la fin de l'année pour conclure un accord commercial post-Brexit. Que nenni : malgré des négociations qui avancent péniblement, le gouvernement britannique a clairement signifié qu'il tenait absolument à respecter ce calendrier contraignant, comme le rappelait le New York Times il y a quelques jours.

: Où en sommes-nous du Brexit?

: Sur Twitter, l'ancien candidat socialiste à l'élection présidentielle Benoît Hamon rend hommage à Henri Weber, figure tutélaire de Mai 68 devenu sénateur PS, et mort hier du coronavirus.

: Les chiffres de demandeurs d'emplois au premier trimestre vont être publiés aujourd'hui. Ils doivent refléter l'avant crise du coronavirus car, même si elles n'explosent pas pour l'instant grâce au chômage partiel, les inscriptions à Pôle emploi devraient inévitablement s'accélérer, expliquent nos confrères des Echos.

: "Avant c'était Georges Soros, aujourd'hui c'est Bill Gates. Mais ce sont toujours les mêmes figures qui reviennent : des personnalités milliardaires, qui cristallisent les ressentiments, parce qu'elles représentent une élite mondialisée, accusée d'être déracinée."



Chercheur en sciences politiques à l'université Rennes 1, Julien Giry explique dans notre article les ressorts des fausses nouvelles qui visent Bill Gates.



: Il aurait prévu l'épidémie. Pire, il aurait aidé à créer le virus. Pourquoi ? Pour imposer ses vues au monde entier, évidemment. Rendre la vaccination obligatoire et ainsi dépeupler la planète. Ou en contrôler la population à l'aide de puces injectées dans le vaccin. Voici les théories du complot qui visent le fondateur de Microsoft.

: Depuis le début de la pandémie de coronavirus, Bill Gates est la cible de "fake news" qui se propagent sur les réseaux sociaux dans le monde entier. Le milliardaire philanthrope est attaqué par les conspirationnistes, les antivaccins et l'extrême-droite. Benoît Zagdoun vous raconte cette autre épidémie.

On ne le répétera jamais assez, les gestes barrières sont la première protection contre le virus.





: Bonjour . C'est exact : Giuseppe Conte l'a annoncé hier dans une interview à La Repubblica. Pour justifier son choix, le président du Conseil italien a cité des études qui indiquent que le risque de contagion reste très élevé, et a assuré que l'enseignement à distance mis en place lors de la fermeture des établissements scolaires fonctionnait bien.

: Bonjour, encore une journée que nous allons passer ensemble, merci !Est-il vrai que la rentrée des élèves ne se fera qu’en septembre en Italie ? Merci et belle journée

: "Nous nous dirigeons vers une mortalité [dans les services de réanimation] qui sera très vraisemblablement entre 30% et 40%. C'est un chiffre énorme", indique au quotidien Matthieu Schmidt, médecin-réanimateur à la Pitié Salpêtrière, qui finalise l'étude du réseau européen de ventilation artificielle. "On n'a jamais vu de tels taux de mortalité. Avec le H1N1, même avec les formes les plus graves, on était à 25 %."

: Interrogé il y a dix jours sur le sujet, le directeur général de la santé Jérôme Salomon indiquait qu'en moyenne 10% des patients atteints par le Covid-19 et admis en réanimation mourraient. Ce taux pourrait en fait être trois à quatre fois plus important, selon étude menée par le réseau européen de ventilation artificielle et dont Le Monde se fait l'écho ce matin.

: Bonjour @Sandrine et merci pour votre question. Malheureusement, il nous est difficile de vous répondre de manière certaine, car les contours de la levée du confinement sont encore flous, et que la situation pourrait grandement évoluer d'ici l'été. Nous devrions en savoir un peu plus demain, avec la présentation du plan de déconfinement par Edouard Philippe, que vous pourrez bien entendu suivre sur franceinfo.

: Bonjour, j'habite à la réunion et je dois déménager cet été, pourrai je prendre l'avion pour la métropole ? Merci

: Nous l'indiquions ce matin : vous pouvez en théorie trouver dès ce matin des masques "grand public" dans les pharmacies, même si, vu les courts délais, seule une officine sur deux pourrait en être pourvue. Nous avions consacré il y a quelques jours un article répondant aux principales questions sur ces accessoires.

: Comment vit-on le confinement, la crise sanitaire qui touche le pays, dans les quartiers populaires ? Notre journaliste Alexis Morel s'est rendu en Seine-Saint-Denis, où l'absence de scolarité est devenue un problème majeur pour certains élèves et leurs familles.

: Autre bénéficiaire de cette réclusion obligée, la télévision, qui a battu son plus "haut niveau historique" d'audience en mars. Cette soif de distraction déborde évidemment du cadre de la télé à l'ancienne. Interrogés par l'Ifop à la fin mars, 55% d'internautes assuraient avoir augmenté leur consommation habituelle de séries télé, 53% celle de jeux vidéo et 50% celle de films.

Dans la morosité ambiante, la grande distribution savoure discrètement ses bons chiffres. Car elle est la première (et une des rares) à tirer les marrons du feu, selon un bon connaisseur du secteur, joint par franceinfo : "Avec le confinement, 100 millions de repas par semaine sont désormais pris chez soi et non à l'extérieur. Il faut acheter de quoi les faire. Résultat, la grande distribution est gagnante dans son ensemble", analyse Olivier Dauvers.









: Nos amis de la radio franceinfo consacrent une journée spéciale à la manière dont les quartiers populaires de France font face à la crise du Covid-19. N'hésitez pas à écouter la matinale en cliquant ici.

: Bonjour ! Le discours d'Edouard Philippe sur les contours du plan de déconfinement sera évidemment à suivre demain à 15 heures sur franceinfo (canal 27), et retransmis en direct sur notre site et application. Nos journalistes le commenteront ici même avec vous.

: Bonjour, le discours du premier ministre sera t il télédiffusé en direct demain et sur quelle chaîne ? Merci et bonne journée

Terminons notre tour des kiosques avec les unes de L'Union et du Bien Public. Les deux titres régionaux insistent ce matin sur l'importance de la continuité des soins en cette période de confinement.











: C'est un outil qui pourrait jouer un rôle de taille dans la levée du confinement. L'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) lance aujourd'hui un nouveau service téléphonique, AlloCovid, pour aider et repérer les malades du Covid-19, révèle France Inter ce matin. En appelant le 0 806 800 540, les potentiels malades répondront à un questionnaire et seront ensuite aiguillés vers le 15, un généraliste ou encore invités à rester confinés chez eux.

C'est l'une des principales inquiétudes autour de la question de la levée du confinement : comment assurer une reprise des cours le 11 mai dans des conditions sanitaires suffisantes ? Le Parisien/Aujourd'hui en France revient dans ses premières pages sur le sujet.







: Vous retrouverez également dans les colonnes de Libération un entretien avec le directeur du laboratoire Pasteur-TheraVectys, Pierre Charneau. Il affirme que ses équipes ont réussi à développer un test de sérologie qui permet d’identifier les individus effectivement protégés du Covid-19. Ce spécialiste affirme que ce test, qui a pour le moment été essayé à plusieurs milliers de reprises sans aucun faux positif, pourrait rapidement être produit à grande échelle en cas de feu vert des autorités.

Commençons notre revue de presse avec la une de Libération, qui évoque "la recherche du plan D" du gouvernement pour lever le confinement en France. Pour le quotidien de gauche, l'exécutif est "sous pression" avant sa présentation demain devant les députés.







: "Henri Weber était une de ces mémoires fertiles de la gauche, il en connaissait l'histoire, jusque dans ses moindres détails", a salué Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste. "Mais il ne rêvait pas d'un âge d'or à retrouver, il était dans la recherche permanente de nouvelles solutions. Ces derniers mois, il s'était engagé dans le chantier de la rénovation des formes partisanes. Il était inlassable. Passionné. Passionnant. Le Parti socialiste perd ce soir un esprit incisif qui a bien souvent éclairé notre route. Notre tristesse est immense."

L'ancien sénateur et député européen Henri Weber, une des figures tutélaires de Mai 68 devenu cadre du parti socialiste, est donc mort hier à l'âge de 75 ans du coronavirus. Cet universitaire, docteur et enseignant en philosophie politique est l'un des cofondateurs de la Ligue communiste révolutionnaire (LCR) en 1969, après avoir été membre des Jeunesses communistes et avoir créé, aux côtés d'Alain Krivine, les Jeunesses communistes révolutionnaires en 1965.









: On démarre sans plus tarder avec le premier point sur l'actualité de la journée :



Le gouvernement français a multiplié ces derniers jours les consultations pour peaufiner son périlleux plan de déconfinement, en particulier avec les élus locaux, et planche aujourd'hui sur les ultimes arbitrages à la veille de sa présentation officielle devant les députés.



• Les bilans quotidiens de la pandémie ont terminé la semaine en nette baisse : 288 morts en Espagne, 260 en Italie, 242 en France et 413 morts à l'hôpital au Royaume-Uni, le nombre le plus bas depuis la fin mars.



• L'ancien sénateur et député européen Henri Weber, une des figures tutélaires de Mai 68 devenu cadre du Parti socialiste, est mort hier à l'âge de 75 ans du Covid-19.



• Vous pourrez en théorie trouver dès ce matin des masques "grand public" dans les pharmacies, mais vu les courts délais, seule une officine sur deux pourrait en fait en être pourvue.