Pôle emploi : le gouvernement prendra en charge "à 100% tous les coûts de formation" des travailleurs au chômage partiel

Invitée de franceinfo jeudi, Muriel Pénicaud a annoncé que cette prise en charge sera possible pour les quatre millions de personnes au chômage partiel, en pleine crise sanitaire.

Le gouvernement va prendre en charge "à 100% les coûts de formation" des personnes se trouvant au chômage partiel à cause du coronavirus, annonce jeudi 2 avril sur franceinfo la ministre du Travail, Muriel Pénicaud.

Elle annonce également Ie lancement, dès ce jeudi, d'une offre de "220 nouvelles formations" à distance, gratuites voire rémunérées, accessibles via le site de Pôle emploi. Elles concerneront par exemple la vente et la création d'entreprise, mais aussi dans des secteurs comme le bâtiment. "Si vous êtes chez vous, allez vous former, c'est gratuit", insiste la ministre.

Des formations gratuites et rémunérées

"Nous allons prendre en charge à 100%, par un financement de l'Etat, tous les coûts de formation pour les personnes qui sont au chômage partiel", confirme Muriel Pénicaud. "Par ailleurs, Pôle emploi lance une offre de formation à distance pour 220 nouvelles formations. Évidemment, dans le numérique, il y en a aussi dans le commerce, mais aussi dans le bâtiment", poursuit la ministre du Travail.

On peut se former à distance pour devenir électricien, ou pour la vente, le marketing, la création d'entreprise.Muriel Pénicaudà franceinfo

Ces formations peuvent concerner, par exemple, "les 4 millions de personnes au chômage partiel, les parents qui font l'école à la maison, les demandeurs d'emploi, les 800 000 apprentis en contrat de réalisation qui font qu'ils ne peuvent pas aller dans leurs centres de formation", assure la ministre. "C'est gratuit, c'est même rémunéré."

"Pour toutes ces personnes, mon but, c'est qu'on puisse profiter de ce moment pour offrir aux Français de la formation gratuite et à distance", a expliqué Muriel Pénicaud. "Pôle emploi le fait à partir d'aujourd'hui pour 220 nouvelles offres de formation. Le compte personnel de formation fonctionne. On a une coalition de 150 acteurs qui sont mobilisés pour mettre de l'offre gratuite de formation en ligne. Si vous êtes chez vous, quelle que soit la cause, n'hésitez pas. Allez vous former. C'est gratuit. Il y a beaucoup de choses à faire en ligne en ce moment."