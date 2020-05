PODCASTS. USA : le retour en campagne

Joe Biden, en campagne depuis le sous-sol de sa maison de Wilmington dans le Delaware. (CBS PHOTO ARCHIVE / CBS)

A moins de six mois désormais des élections présidentielles et parlementaires, Donald Trump veut à tout prix renouer avec le terrain, et ce bien que le coronavirus continue à se propager sur le territoire américain.

Le président des Etats-Unis et candidat Républicain a repris ses déplacements, en Arizona d’abord puis en Pennsylvanie, et confie qu’il veut « retrouver les meetings de plusieurs milliers de personnes, le plus rapidement possible ».

Une campagne encore confinée pour Joe Biden

Pendant ce temps-là, le très probable candidat Démocrate Joe Biden (il doit être investi en aout) est toujours confiné, chez lui dans le Delaware. Mais l’ancien vice-Président de Barack Obama multiplie ses interventions, et a récemment renforcé son équipe numérique pour mieux affronter Trump sur le terrain des réseaux sociaux.

Les correspondants des radios publiques francophones se retrouvent pour cet épisode à Lafayette Square, juste en face de la Maison-Blanche, devenue entre-temps un foyer de Covid-19.

Et même si la capitale Washington DC est encore confinée (jusqu’au 8 juin), ils retrouvent eux aussi peu à peu le terrain. Et vous racontent leurs reportages dans ce quinzième épisode de Washington d’Ici.