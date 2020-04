Plan de sauvetage : l’Europe débloque 500 milliards d’euros

Il aura fallu 16 heures de négociation en visioconférence dans la nuit de mardi à mercredi. “Des discussions violentes et des divisions affichées au grand jour selon le ministre français de l’Économie. Et puis il a fallu appeler les chefs d’États à la rescousse. Emmanuel Macron et Angela Merkel ont appelé hier le Premier ministre néerlandais pour tenter de débloquer la situation. Et petit miracle de la diplomatie bruxelloise : jeudi 9 avril dans la soirée, les 27 sont tombés d’accord sur trois instruments financiers pour débloquer 540 milliards d’euros”, explique le journaliste Valéry Lerouge en direct de Bruxelles en Belgique.

100 milliards pour aider les États à financer le chômage partiel

Sur une photographie, on peut voir Bruno Le Maire le ministre de l’Économie et des Finances, victorieux, après trois jours de négociations très tendues. Les 27 pays de l’Union européenne se sont accordés pour débloquer 540 milliards d’euros dont 100 milliards pour aider les États à financer le chômage partiel.

Le JT

Les autres sujets du JT