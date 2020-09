Plan de relance : les entreprises retiennent leur souffle

Une seule machine commandée en 2020. Près d’Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), la branche aviation commerciale de cette entreprise spécialisée dans l’aéronautique a tourné cette année à bas régime. "C’est une machine qui tourne normalement tout au long de l’année. On en fait entre cinq, dix, vingt les meilleures années", indique Sophie Deshons, la dirigeante de l’entreprise. Résultat, 500 000 euros de perte, et moins 10% de chiffre d’affaires.

De grands espoirs

"On aimerait que les mesures déjà mises en place perdurent un petit peu. On aimerait aussi qu’il n’y ait pas de taxes supplémentaires ou d’augmentation fiscale", ajoute Sophie Deshons, qui explique par ailleurs souffrir de la perte de productivité de ses salariés, ralentis par les contraintes liées au respect des gestes barrières et précautions sanitaires. En attendant l’annonce du gouvernement, la dirigeante a essayé de diversifier ses activités en se tournant vers les énergies propres et photovoltaïques. Des initiatives qui, elle l’espère, seront elles aussi soutenues par le gouvernement.





