Plages : réouvertures nombreuses ce week-end

De nombreuses plages rouvrent durant ce week-end de l’Ascension, temps fort du tourisme en France. Mais pas question de s’allonger, de bronzer ou de pique-niquer : c’est la plage dynamique. Dans certains cas, vous pouvez réserver vos créneaux bien à l’avance. La plage de La Ciotat (Bouches-du-Rhône) a rouvert le 21 mai, avec un corridor pour accéder à la mer. "Je préfère que ça soit restreint et que ça soit ouvert plutôt que complètement fermé", raconte un baigneur.

Des réservations possibles

Baignade et sports nautiques sont autorisés, mais interdiction de s’asseoir. 15 plages ont rouvert dans le département, aux mêmes conditions. À la Grande-Motte (Hérault), 2 000 mètres carrés sont divisés en emplacements pour 2, 4 ou 6 personnes. Les places à la demi-journée se sont arrangées en quelques minutes. Aux portes de l’Atlantique, même météo estivale. Ici, on privilégie la marche, la course à pied et les sports nautiques. Partout, les consignes de distanciation sociales seront répétées. En Corse, le préfet en a appelé au civisme de chacun.