Pénurie d’équipement médical : un médecin généraliste en colère

Le médecin généraliste Antoine Perrier, dans les Yvelines, n’a presque plus de masque FFP2, seule protection avérée contre le coronavirus. « J’en ai une dizaine. C’est vraiment du bidouillage ce qu’on fait. On s’entraide : j’avais quelques masques d’avance, j’ai dépanné une amie infirmière pour qu’elle puisse aller voir les malades à risque. Mais moi, je me retrouve bientôt sans masque », se désole-t-il.



Une salle d’attente sur le parking

Pour éviter la promiscuité des patients, ce médecin les fait attendre dans leur voiture sur le parking. « Je trouve le procédé très bien, ça met tout le monde en sécurité et surtout notre médecin qui est en première ligne », explique une patiente, depuis le parking. Ce médecin est aussi bientôt en rupture de gel hydroalcoolique et de lingettes désinfectantes.

Le JT

Les autres sujets du JT