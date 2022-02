Pénurie d'enseignants : un professeur de mathématiques retraité reprend du service à Angoulême

Claude Perraud, professeur agrégé de mathématiques vacataire, est de nouveau enseignant au lycée Guez de Balzac, à Angoulême (Charente). S'il a fait valoir ses droits à la retraite il y a cinq ans, il a été appelé à la rescousse afin d'assurer la continuité pédagogique en seconde et terminale, suite à l'arrêt maladie d'un professeur titulaire. Son retour au tableau ne se fait pas sans appréhension. "Déjà, il y a l'âge. J'ai peur, parfois, de ne pas retrouver mes mots, (…) et puis il y a une attente des parents, des élèves", confie ce dernier.

Un casse-tête pour la proviseure

Pour les élèves, c'est un retour à la normale, après un mois et demi sans professeur. En cette période ou la pandémie accentue la difficulté à trouver des professeurs, la proviseure, Delphine Nibaudeau, est face à un casse-tête, car la plupart des enseignants contractuels sont déjà pris. L'arrivée d'un professeur de mathématiques retraité est ainsi bienvenue. "On a une belle histoire de solidarité et d'équipe à travers le temps, parce que ça fait 5,6 ans qu'il a quitté Guez de Balzac, mais apprenant qu'il nous manquait quelqu'un et que nous ne parvenions pas à trouver une solution, il a choisi de retrouver ses collègues et surtout nos élèves", confie-t-elle.