Manifestations anti-pass vaccinal : Romain Grau, député LREM, agressé à Perpignan

Des dizaines de manifestants opposés au pass vaccinal ont pris à partie Romain Grau, un député de la République en marche devant sa permanence à Perpignan (Pyrénées-Orientales), samedi 22 janvier. Des insultes fusent, puis des gestes d’intimidation. Le député est bousculé et menacé de mort. Il est frappé au visage. À côté de lui, un homme, le voisin de la permanence du député, s’interpose et échange des coups avec un manifestant.





"Il y a de quoi se poser des questions sur notre démocratie "





Griffé au visage, l’homme emmène l’élu se réfugier chez lui sous les cris des manifestants. L’élu est frappé par un manifestant et visé par des crachats. Aujourd’hui, le député et le conseiller du ministre de la Justice, également violenté, sont toujours choqués par la scène. "Nous étions à deux doigts du lynchage. Il y a de quoi se poser des questions sur notre démocratie et sur la nécessité de s’engager en démocratie", confie Romain Grau.