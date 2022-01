Rassemblements contre le pass vaccinal : près de 38 000 manifestants en France, selon le ministère de l'Intérieur

"Près de 38 000" personnes ont participé aux manifestations contre le pass vaccinal en France, samedi 22 janvier, selon des chiffres du ministère de l'Intérieur. La participation en nette baisse par rapport à la semaine précédente, où les manifestants étaient 54 000 à défiler dans les rues. Deux jours avant l'entrée en vigueur du pass vaccinal, 171 actions ont été dénombrées samedi dans le pays pour un total de "près de 38 000 manifestants", a précisé le ministère.

A Paris, quelque 5 200 militants étaient répartis en trois cortèges, selon le ministère. En province, 168 manifestations ont rassemblé au total 32 700 personnes. Un cortège a rassemblé un peu plus de 1 000 personnes samedi après-midi à Marseille, a précisé la préfecture de police des Bouches-du-Rhône à France Bleu Provence. Dans la matinée, ils étaient 700 à Aix-en-Provence, selon la préfecture de police des Bouches-du-Rhône, environ 300 à Chambéry, selon France Bleu Pays de Savoie, un peu plus de 200 à Nîmes, selon France Bleu Gard Lozère, et quelques dizaines à Pau, selon France Bleu Béarn Bigorre.