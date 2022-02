"Convoi de la liberté" : en France, plusieurs départs vers Paris

Le journaliste Ben Barnier a suivi un "convoi de la liberté", inspiré par le mouvement canadien, de Nice (Alpes-Maritimes) à Avignon (Vaucluse). Il explique qu'il est difficile de quantifier le nombre de participants. Outre la levée du pass vaccinal, leur objectif est de "retrouver la vie d'avant le Covid-19", explique Ben Barnier. Mais des revendications plus anciennes, comme celles concernant la hausse des prix du carburant, se font aussi entendre.



Plusieurs convois en chemin vers Paris

C’est le début de leur périple à travers la France pour faire entendre leurs revendications, jusqu’à Paris et Bruxelles (Belgique). Le slogan des manifestants est "non au pass vaccinal" et le mot "liberté" revient sans cesse à travers la foule. Le premier convoi de la liberté s’est élancé de Nice (Alpes-Maritimes). Tous les convois de l’Hexagone sont censés se rejoindre pour arriver à Paris ce week-end. Outre le convoi niçois, d'autres convois sont partis de Perpignan (Pyrénées-Orientales) et de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques). Contrairement au mouvement canadien, il n'y a presque pas de camions mais des voitures et motos