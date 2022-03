Vrai ou Fake : existe-t-il une passerelle entre les opposants au pass sanitaire et les soutiens de Vladimir Poutine ?

franceinfo

Les équipes de France Télévisions ont trouvé des défenseurs de Vladimir Poutine en France. Richard Boutry, figure de la lutte contre les vaccins anti-Covid, dispense désormais un discours pro-Poutine, en évoquant le conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine. Oliv Oliv, suivi par plus de 160 000 personnes sur Facebook, lui aussi opposé aux politiques sanitaires du gouvernement, égrène, lui aussi, des arguments en faveur de la Russie.

Inversion des réalités

De nombreux comptes populaires dans les communautés antivaccin délivrent désormais des messages en faveur du régime russe. "Ce sont des discours qui œuvrent à une inversion des réalités, à présenter les autoritaires comme les démocrates, et les démocrates comme des dictateurs", analyse Marie Peltier, historienne et enseignante à l'Institut Supérieur de Pédagogie. La proximité entre les discours antivaccin et pro-Poutine s'explique par plusieurs raisons : la présence soutenue de l'extrême-droite dans les deux mouvements, mais aussi la pensée antisystème. Tous les militants contre le pass sanitaire ne sont toutefois pas des soutiens de l'invasion russe.