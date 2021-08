Tensions autour du pass sanitaire : "Ça nous monte les uns contre les autres, c’est ignoble"

Quand on demande à Charlie son avis sur le pass sanitaire devant ses parents, l'adolescente de 16 ans aux cheveux rouges est un peu gênée. "Plutôt contre mais en famille, on n'est pas forcément tous du même avis. Je ne vais pas relancer le sujet parce que je sais comment ça se termine", confie-t-elle, alors que les anti-pass manifestent en France pour le quatrième week-end consécutif.

>> En direct, suivez les manifestations anti-pass sanitaire

Apparemment, la question n’a pas été abordée au sein de la famille puisque la mère de Charlie reconnaît ne pas savoir qu’elle était contre. "Ce n'est pas grave, on peut en parler, il n’y a pas de problème", assure-t-elle dans un éclat de rire. Son mari semble moins ouvert sur la question : "Ça pourrait se terminer avec une phrase un peu expéditive, mais comme on est tous vaccinés, c'est presque un non-débat".

Stéphane, lui, ne veut pas se faire vacciner, au contraire de sa sœur et de son beau-frère, qui avait prévu un voyage en famille cet été. "On voulait aller au Portugal et sans le pass sanitaire, c’est un peu compliqué. Ma sœur voulait qu'on se retrouve en famille. Finalement, on n’a pas pu. Mes cousines, ça fait déjà deux ans qu'on ne les a pas vues et elles auraient bien aimé qu'on passe des vacances ensemble. Peut-être l’an prochain, on verra !", lance-t-il.

Comme une pression

Le pass sanitaire crée aussi une atmosphère délétère au travail, notamment quand il faut organiser des sorties entre collègues. "On a d’un côté les vaccinés, de l’autre les non vaccinés, ça fait un peu une tension au travail, parce qu’on sait qui l’est et qui ne l’est pas. Diane, qui n’est pas vaccinée, ressent comme une pression, une mise en cause, "comme s’ils essayaient de nous convaincre qu'il faut aller se faire vacciner".



J’évite le sujet parce que je n'ai pas envie de créer de polémique. Chacun a sa vision des choses et chacun sa vérité. Sofia à franceinfo

Le vaccin, Sofia n’en discute pas avec ses proches pour éviter les disputes. Mais avec l'extension du pass sanitaire, elle estime qu'elle ne pourra plus y couper. "J’évite le sujet parce que je n'ai pas envie de créer de polémique. Chacun a sa vision des choses et chacun sa vérité. Mais là, c'est complètement fou ce qui se passe. Ça nous monte les uns contre les autres, je trouve ça ignoble".

S'il y a bien un point sur lequel tout le monde s'accorde, c’est sur la nécessité de pouvoir continuer de débattre du pass sanitaire avec ses proches, plus ou moins sereinement. La loi qui l'élargit et instaure une obligation vaccinale pour les soignants a été publiée au Journal officiel vendredi.

À partir de lundi, il faudra donc présenter un certificat de vaccination, un test PCR ou un certificat de rétablissement pour avoir accès aux cafés et aux restaurants, salles de spectacles ou salons professionnels, ou encore pour faire un long trajet à bord d'un avion, d'un train ou d'un autocar.