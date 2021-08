Les manifestations anti-pass sanitaire sont un mouvement "inédit" en "plein mois d’août", analyse le commissaire David Le Bars

Le mouvement anti-pass sanitaire "en plein mois d'août, c’est complètement inédit", analyse David Le Bars, le secrétaire général du syndicat des commissaires de la Police nationale (SCPN), samedi 7 août sur franceinfo. Pour la quatrième semaine de manifestations, 150 000 à 200 000 personnes sont attendues dans 172 cortèges partout en France.

Pour les 3 000 policiers et gendarmes mobilisés rien qu'à Paris, "c'est une mobilisation inédite en pleine période de congés estivaux. Donc, effectivement, ça impacte beaucoup les forces de l'ordre. Et si, en plus, on peut craindre des troubles, ça va être assez compliqué à gérer", ajoute David Le Bars.

"Il y aura des manifestations difficiles"

Selon le secrétaire général du SCPN, le mouvement anti-pass sanitaire va ensuite "continuer en septembre, peut-être prendre l’ampleur". "Il faut maintenant espérer que tout ça se passe dans le calme", même s’il ne "faut pas non plus être naïf, il y aura des manifestations difficiles". Pour David Le Bars, "on peut effectivement considérer que la rentrée va être un peu compliquée".

Samedi dernier, 204 090 personnes ont participé à 184 rassemblements anti-pass sanitaire partout en France. Ils étaient 14 250 manifestants à Paris, selon le ministère de l'Intérieur. Trois policiers ont été blessés.