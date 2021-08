Pass sanitaire : de nombreuses manifestations contre l'extension du dispositif attendues samedi

Le 31 juillet, plus de 200 000 personnes, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, avaient défilé dans plusieurs villes de France, contre l'élargissement du dispositif et la vaccination obligatoire des soignants.

Les appels à manifester sont déjà nombreux. Au lendemain de la décision du Conseil constitutionnel, qui a validé jeudi 5 août les grandes lignes de la loi visant à étendre le pass sanitaire à de nouveaux lieux publics et à instaurer une obligation vaccinale pour les soignants, l'opposition à ces mesures ne s'essouffle pas. De nombreux rassemblements doivent se tenir samedi contre l'extension du dispositif, après trois journées de mobilisation dont la dernière, le 31 juillet, a rassemblé plus de 200 000 personnes dans toute la France selon le ministère de l'Intérieur. Le magazine Marianne précise que selon une page Facebook intitulée "Mouvement citoyen sans étiquette", plus de 100 rassemblements seraient prévus à travers la France.

Interrogé vendredi sur les manifestations antipass, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal a distingué les personnes qui "doutent le plus sincèrement du monde" d'"une très petite minorité" qui est "dans une instrumentalisation politique de l'épidémie, du pass sanitaire, à des fins parfois électoralistes, médiatiques", la jugeant "irresponsable".

Quatre manifestations déclarées à Paris

Quatre manifestations anti-pass sanitaire ont été déclarées pour samedi à Paris, a appris vendredi franceinfo de source policière. Les autorités s'attendent à ce qu'il y ait plus de 10 000 participants à ces quatre cortèges, principalement à la manifestation des Patriotes de Florian Philippot qui partira à 14h30 de la place Joffre.

Les craintes de la police se concentrent sur le cortège qui partira à 12h30 du métro Pont de Neuilly pour se rendre place du Châtelet. Elle est organisée par un "gilet jaune" historique, à l'origine déjà de la manifestation qui avait dégénéré samedi dernier avec des cortèges sauvages, des tentatives d'accéder aux Champs-Elysées et des échauffourées avec la police. Un gros dispositif des forces de l'ordre est une nouvelle fois à prévoir. Samedi dernier, 14 250 personnes avaient manifesté à Paris, selon le ministère de l'Intérieur.