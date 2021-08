DIRECT. Pass sanitaire : la loi élargissant l'application du dispositif a été promulguée

#PASS_SANITAIRE Bonjour @Kouis. Oui, plusieurs pays européens l'ont introduit et l'Italie vient même de l'étendre à certains transports publics et aux enseignants. Ce pass vert devient obligatoire aujourd'hui pour accéder aux salles de cinéma, aux musées, au restaurant à l'intérieur... Un pass existe en Autriche et le "Coronapas" existe depuis trois mois au Danemark. Des mesures plus locales sont appliquées en Allemagne, au niveau des Länder, et au Portugal.