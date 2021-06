Réouverture des discothèques avec le pass sanitaire : "Une décision à deux vitesses", regrette le directeur du Gibus à Paris

La fin d'une longue attente pour les professionnels du monde la nuit. Si les boîtes de nuit pourront rouvrir dès le 9 juillet, ce ne sera pas sans conditions. L'accès sera réservé aux personnes qui "pourront produire un pass sanitaire", a annoncé lundi 21 juin le ministre des PME, Alain Griset.

Une décision "à deux vitesses" selon le directeur de l'établissement de nuit parisien Le Gibus. Jean-Bernard Meneboo confie "être pour" ce pass "à titre personnel" mais il pointe du doigt "la difficulté de voir que d'autres lieux, en dehors des discothèques, à moins de 1 000 personnes, n'en ont pas besoin pour rouvrir."

Lever la problématique du pass sanitaire

Le professionnel de la nuit dénonce "un deux poids, deux mesures, difficile à entendre", par rapport aux bars notamment. S'il reconnaît que "le gouvernement a fait des efforts", le directeur du Gibus préconise de "lever cette problématique de pass sanitaire, ou de la généraliser à tous dans une logique d'équité républicaine."

Pour rappel, ce fameux pass sera obligatoire pour pénétrer dans les établissements de nuit. Les jauges seront les mêmes que celles des concerts debout : 75% en intérieur et 100% en extérieur. Il sera cependant possible de danser sans masque, puisque son port ne sera plus obligatoire, qu'il s'agisse d'une discothèque fermée ou extérieure.