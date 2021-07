Pass sanitaire : une mise en place difficile

Le pass sanitaire commence peu à peu à être instauré en France, mais certains aspects de ce nouvel outil ne sont pas encore totalement au point. Par exemple, il est normalement possible d’obtenir un pass sanitaire si la personne a été contaminée par le Covid-19 dans les six mois précédents. Cependant, la plateforme qui génère les QR codes n’a pas conservé son test positif afin de préserver les données personnelles. Des démarches ont lieu pour faire évoluer la situation et permettre à ces personnes d’obtenir le précieux sésame.

Les touristes étrangers déconcertés

La mise en place du pass sanitaire a également surpris certains touristes étrangers. Deux Américains de passage en France se sont vu refuser l’accès au château de Chantilly (Oise). "Personne ne m’a dit que j’avais besoin d’un justificatif, mais j’ai ma double vaccination", assure la femme. À l’inverse du certificat sanitaire européen où le délai est toujours de 14 jours pour avoir une couverture vaccinale, le pass sanitaire est valide sept jours seulement après la deuxième injection du vaccin contre le Covid-19.