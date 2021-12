Pass sanitaire : des contrôles intensifiés dans les gares

Un billet, un masque et un pass sanitaire : voici les trois conditions pour prendre le train. Si les voyageurs portent effectivement tous un masque, jeudi 30 décembre, ils sont nombreux à ne jamais avoir présenté leur pass sanitaire. Avec trois millions de voyageurs pendant les fêtes, la SNCF avait pourtant annoncé une augmentation des contrôles. "On va renforcer les contrôles à quai, on va passer de un train sur 4 à un train sur 3, avec plus de personnel pour contrôler ces pass sanitaires", annonce Christophe Fanichet, Directeur général SNCF Voyageurs.

Enregistrer son pass sanitaire en ligne

Des contrôles, il y en a quand même à la gare Montparnasse à Paris, réalisés par des agents portant des chasubles bleues. Ceux qui ont montré en gare leur sésame peuvent passer plus vite avec un bracelet bleu. "On est même plus contrôlés sur les pass que sur les billets", sourit un voyageur. Selon la SNCF, moins d’1 % des personnes contrôlées n’a pas de pass sanitaire. Pour gagner du temps, il est possible de l'enregistrer en ligne avec son billet de train.