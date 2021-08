Pass sanitaire : un casse-tête pour les marchés nocturnes

Sur le marché nocturne de Castres, dans le Tarn, tout était chamboulé, mardi 10 août. "Les clients peuvent manger, mais à emporter, conformément aux nouvelles règles", explique Roland Audirac, placier du marché. La mairie de la ville a décidé de ne pas imposer le pass sanitaire, alors les tables de restauration installées chaque mardi pour déguster les produits du terroir ont été supprimées. "On l’a su au dernier moment, il a fallu venir sur place pour le découvrir", regrette un client.

Un nombre de clients divisé par deux

D’autres ont fait contre mauvaise fortune bon cœur, en mangeant sur des bancs. Six producteurs du marché se sont toutefois désistés, par peur de ne pas pouvoir vendre leurs marchandises. De fait, le nombre de clients a été divisé par deux. Une éleveuse a quand même préparé ses plats, sans savoir si elle pourra tout vendre. "Juillet, on a eu la météo pluvieuse, la sortie de crise, mais depuis 15 jours, on était contents, on travaillait bien, et là, c’est la catastrophe", explique-t-elle. Ces marchés nocturnes sont pourtant une manne pour les producteurs et un lieu de convivialité très apprécié des touristes.