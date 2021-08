Pass sanitaire : quels résultats dans les restaurants qui ont débuté les contrôles ?

À Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales), une dizaine d'établissements testent déjà le pass sanitaire. La clientèle française comme étrangère joue plutôt bien le jeu. "On l'a toujours dans le sac, maintenant qu'on est vacciné, donc on le propose systématiquement et on ne se pose pas la question", assure une cliente. Certain sont refoulés, mais sans amertume. "On n'ira peut-être pas, mais on accepte son choix", confie un homme.

Des contreparties

Quasiment une semaine après la mise en œuvre du pass, le patron de la pizzeria Costa Bar, Landry Boyer, est surpris. Son chiffre d'affaires de 4 000 à 5 000 euros par soirée, se maintient. "Au début je me suis dit [que c'était] un peu de la chance, depuis tous les soirs c'est complet", explique ce dernier. La préfecture a autorisé les établissements volontaires à rester ouverts jusque 2 heures du matin, au lieu de 23 heures, horaire du couvre-feu imposé dans le département. Une contrepartie intéressante pour les restaurateurs. Les professionnels s'alarment toutefois du temps passé à effectuer les contrôles et de l'application de la mesure à toutes les terrasses, à partir du 9 août.