Pass sanitaire : "On y mettra fin à la minute où nous le pourrons", affirme Olivier Véran devant les lecteurs du "Parisien"

La mise en place du pass sanitaire continue d'agiter les débats politiques, mais aussi sociétaux. Le ministre de la santé, Olivier Véran, a eu l'occasion de le constater lors d'une rencontre avec les lecteurs du Parisien, publiée samedi 24 juillet.

Les discussions animées, qui ont duré plus d'une heure selon le quotidien, se sont rapidement concentrées sur le pass sanitaire. Le ministre a confié que le gouvernement se serait "bien passé, si le contexte était différent", du pass sanitaire.

"L'idée de conditionner l'entrée d'un restaurant, d'un bar, d'un théâtre à un statut vaccinal ou sanitaire ne me plaît pas mais on n'a pas le choix ! Le pass apparaît comme un moyen efficace d'éviter un nouveau confinement et une catastrophe sanitaire", ajoute-t-il. On pensait que les Français auraient le temps de se faire vacciner avant une éventuelle prochaine vague à l'automne mais ce variant, très contagieux, est en train d'envahir la planète".

Toujours sur la question du pass sanitaire, Olivier Véran affirme devant les lecteurs du Parisien qu'"on y mettra fin à la minute où nous (le gouvernement) le pourrons. La loi nous autorise à l'utiliser au plus tard jusqu'au 31 décembre".