DIRECT. Covid-19 : des manifestations contre le pass sanitaire prévues dans toute la France

Retrouvez ici l'intégralité de notre live

: Ah, les Jeux olympiques, la découverte de nouvelles cultures, de nouvelles langues, et des noms de 23 lettres longs comme des villages gallois :-)

: On file au Budokan, la mythique salle de judo de Tokyo, pour vous signaler que la demi-finale entre le Français Luka Mkheidze et le Taïwanais Yung Wei Yang aura lieu dans deux combats après celui diffusé à l'antenne (indice chez vous, le site des Jeux permet de voir le programme des combats remis à jour en temps réel).

: Après Liverpool qui a perdu son statut de ville classée à l'Unesco, un autre site iconique britannique pourrait à son tour être déclassé. Les monolithes de Stonehenge sont menacés par un tunnel routier à 2 milliards d'euros creusé à proximité, souligne le Guardian.







(STEPHAN SCHULZ / DPA-ZENTRALBILD / DPA PICTURE-ALLIANCE VIA AFP)

: On reste un peu dans le cyclisme avec un rétropédalage de Christian Estrosi sur le pass sanitaire exigé dans les centres de loisirs niçois. L'édile annonce que des tests salivaires seront proposés aux enfants avant le début de la journée, rapporte France Bleu Azur.

: @Buxacien91 Je vous trouve sévère, il faut voir les clients avec lesquels il s'est retrouvé dans le final. Il a tenté de placer une attaque à 4 km de l'arrivée, c'était sans doute ce qu'il fallait faire. Qui sait ce qu'un Julian Alaphilippe aurait pu faire sur un tel parcours ? On ne le saura jamais. Mais le grimpeur tricolore a fait plus que tenir son rang.

: Déception sur la gestion de course de David Gaudu sur le final. Avec les gros calibres qui l'accompagnaient, il n'avait aucune chance pour la médaille au sprint. Il mérite une 7e place anecdotique pour son manque d'audace dans la fin de course alors qu'il avait les jambes.

: 30 °C avec un taux d'humidité de 60%, ce n'est pas un temps à mettre un cycliste dehors, surtout s'il s'est gelé le cuissard pendant un Tour de France frigorifique il n'y a pas une semaine.

: Course cycliste - il a l'air de faire chaud en regardant les images de l’arrivée. Tous les coureurs semblent épuisés et recherchent à boire.

: "C'était une course assez folle dans le final. J'ai rien lâché dans la tête. J'avais des super sensations dans le final (...) on avait décidé de tout miser sur le sprint et ça l'a pas fait. Ça reste une 7e place et sur les Jeux, ce sont les trois premières qui passent. On n'a pas fait d'erreur par rapport au briefing, je crois qu'il n'y a pas de regrets à avoir."









(FRANCE 3)

: Ils ont bien digéré le TDF

: Le Belge Wout van Aert, sans doute le plus costaud du lot, se console avec la médaille d'argent, quand Tadej Pogacar termine troisième, après examen de la photo finish. David Gaudu termine à la 7e place assez loin des meilleurs sprinters.

: Richard Carapaz offre à l'Equateur la deuxième médaille d'or de son histoire ! Qui pour l'accompagner sur le podium ? Réponse dans quelques secondes !

: la beauté des JO... Je déteste les courses cyclistes et la je suis devant la course depuis 9 heures ce matin. Chapeau aux 3 commentateurs qui rendent la course vraiment intéressante. Commentaires objectifs, techniques, clairs...

: David Gaudu a été repris, le groupe d'une dizaine de poursuivants s'est reformé pour aller se disputer la médaille d'argent et de bronze ! 2 km de l'arrivée.

: Van Aert est tellement costaud qu'il mériterait d’être devant (même s'il est belge :) )

: Attaque du Français David Gaudu qui se lance en contre-attaque pour aller chercher une médaille, qui sait, la première médaille tricolore des Jeux !

: Richard Carapaz va-t-il être sacré roi des Jeux olympiques ? L'Equatorien a placé une mine pour décramponner son compagnon d'échappée, l'Américain Brando McNulty. 5 km de l'arrivée, suspense maximum !

: On approche de l'arrivée de la course cycliste en ligne des Jeux olympiques ! A 7 km de l'arrivée, les deux échappés sont poursuivis par un groupe de costauds où figure Wout van Aert et Tadej Pogacar, qui ont du mal à combler l'écart de 15 secondes. Ça se passe sur France 3 ou sur france.tv.

: @Jules Passion questions sémantiques ! Nos valeureux secrétaires de rédaction en ont débattu et on a décidé de s'aligner sur le terme du gouvernement (ce qui n'est pas toujours le cas, souvenez-vous du débat le/la Covid-19). Donc on s'aligne pour écrire la même chose sur tout le site. Désolé pour vos yeux francophiles qui pleurent des larmes de sang à chaque occurrence de ce pass qui ne passe pas pour vous :-)





: le pass avec un E, c'est un anglicisme que les macronistes veulent nous imposer avec leurs toutous informatifs en ligne...

: @songeuse Il est assez rare que le Sénat fasse le plein pour des séances, notamment un week-end, sachant que le gros du travail d'harmonisation a été effectué hier en commission et qu'il n'y a pas de risque d'une guerre de tranchées, la majorité parlementaire ayant trouvé un compromis avec le gouvernement.

: Merci Pierre pour la première partie de réponse . Mais en regardant la chaîne du Sénat ils sont très peu à débattre. Normal ? Pourquoi tous les sénateurs n'y sont pas présents ?

: Il n'y a plus qu'un département en vigilance orange aux crues, l'Oise. L'Aisne repasse en jaune, annonce Météo France.

: @Sylvain On compte trois rassemblements dans la capitale : l'un entre la place André-Malraux dans le 1er arrondissement jusqu'aux Invalides, un second entre la place de la Bastille et la porte de Champerret, ainsi qu'un rassemblement au Trocadéro organisé par Florian Philippot et son parti les Patriotes.



Dans le reste du pays, une centaine de cortèges sont prévus, notamment à Toulouse (bien que le préfet ait de nouveau interdit la manifestation), Marseille ou Reims, où la participation devrait dépasser les 1 000 personnes.

: Bonjour, combien y a-t-il de rassemblements prévus aujourd'hui à Paris contre le pass sanitaire et où, s'il vous plaît ? Merci.

: @Sannou Je suis d'accord avec vous, on est vraiment gâtés, on voit une course de mouvement avec beaucoup d'attaques, ça change du Tour de France un rien cadenassé auquel nous avons assisté. Brandon McNulty et Richard Carapaz, grand animateur du Tour, se trouvent en tête de la course, suivis à 30 secondes par le groupe des favoris avec Wout van Aert où ça se regarde beaucoup.

: quelle course en ligne magnifique ce matin !

: Nous étions hier 12 cinéphiles dans une salle de 39 places (ne demandant donc pas le passe sanitaire...) pour découvrir l'éprouvant Possession de Zulawski, qui valut son premier César à Isabelle Adjani, un film qui n'a d'ailleurs pas bien vieilli.

: @milord1 Si vous devez effectuer un voyage ou aller au cinéma, maximum 48 heures. L'ami @cinéfil a lui révisé ses classiques dans une salle obscure ne demandant pas de pass sanitaire.

: Je viens de recevoir le résultat de mon test PCR (négatif). Ce résultat est valable combien de temps ?

: Tout va bien pour Novak Djokovic, merci pour lui. Le n°1 mondial a facilement battu le Bolivien Hugo Dellien en deux manches (6-2, 6-2). Prochain adversaire : Jan-Lennard Struff en 16e de finale. A noter que côté français, Jérémie Chardy s'est hissé au second tour, quand Kristina Mladenovic a déjà pris la porte.







(FRANCE 3)

: Pour tenter d'éviter un nouveau confinement, le gouvernement mise sur la vaccination, avec l'obligation vaccinale pour les soignants ainsi que pour les personnes travaillant auprès d'un public fragile, et la généralisation du pass sanitaire pour accéder à de nombreux lieux de la vie quotidienne. Graphiques à l'appui, notre journaliste Noé Bauduin a tenté de voir si la campagne de vaccination a déjà des effets visibles sur la circulation du virus, que ce soit en France ou dans des pays étrangers.







(FRANCEINFO)

: @Andy V C'est ce qu'a expliqué Olivier Véran au Parisien dans une longue interview face à des lecteurs anti-pass sanitaire assez musclée : "Le pass sanitaire, on y mettra fin à la minute où nous le pourrons. La loi nous autorise à l'utiliser au plus tard jusqu'au 31 décembre." C'est donc conditionné à l'état d'urgence sanitaire, oui.

: Bjr FI ! "Olivier Véran mettra fin au pass sanitaire à la minute même où nous le pourrons" mais au sens législatif, que dit la loi ? Ce pass est réservé uniquement dans le cadre de l'état d'urgence ?

: @Nelly Je fais ce que je peux, mais je n'ai pas oublié, rassurez-vous ! De quoi parlent vos journaux ? Des Jeux bien sûr, avec ces belles unes de L'Equipe, du Dauphiné libéré ou de La Voix du Nord.





























Libération s'intéresse lui au deuxième round des anti-pass sanitaire













: Pas de revue de presse aujourd'hui, je suis déçue 😥

: @songeuse C'est reparti au Sénat, vous pouvez suivre les débats sur le site de la Haute Assemblée. Je ne sais pas vous dire combien de temps les débats sont censés durer, mais sachez qu'hier, ça s'est terminé dans la soirée. Il reste 234 amendements à examiner sur les 265 déposés, autant vous dire qu'on n'est pas rendu.

: Bonjour fi. Merci pour ces lives. A quelle heure reprend la discussion sur le pass sanitaire aujourd'hui au Sénat ? Et combien seront-ils pour débattre de nos futures libertés et de nos privations ? Est-il normal qu'ils débattent sans la totalité des membres pour un sujet si controversé ? Merci pour vos réponses.

: @Lilian130000 Ah pas du tout, aucun contrôle n'est effectué sur vos antécédents vaccinaux.

: Bonjour Pierre. Savez-vous si nous avons besoin d'être obligatoirement à jour au niveau des vaccins (rougeole, tétanos, etc..) pour pouvoir se faire vacciner contre le Covid-19 ? Merci de votre réponse et bonne journée.

: Il a écrasé le Tour de France, et manifestement, il a encore faim. Tadej Pogacar vient de claquer une attaque sur la principale difficulté dans cette course en ligne des Jeux, et a éparpillé nombre de favoris, notamment Wout van Aert et l'armada belge. Il reste 37 km à couvrir, reste à savoir comment le Slovène va contrôler la course avec ses deux compagnons d'échappée. Petit rappel : le direct minute par minute de ces insomniaques de franceinfo sport, c'est par là !









(FRANCE 3)

: Ils n'ont pas touché leur cible. La paire mixte française composée de Jean-Charles Valladont et Lisa Barbelin a échoué en quarts de finale du tournoi de tir à l'arc. Replay :



(FRANCE 3)

: Si on espère une pluie de médailles tricolores, ça sent la douche écossaise pour votre barbecue de ce soir. Voilà la météo du jour :



• Ce matin :







• Cet après-midi :







Les détails chez vous sur notre page météo.

: Faut bien user les organismes, qu'il ne reste que les plus endurants, sinon faut faire de la piste

: @Bicyclette Sur le format, cela rappelle beaucoup le format des courses du championnat du monde. Où l'élimination se fait à la fois sur la longueur du parcours et où la course se décante souvent dans les 20 ou 30 derniers kilomètres. On peut même lancer un petit jeu des pronostics si vous voulez. Je mets une pièce sur Wout van Aert (même si j'espère une médaille française).

: Une course sans aucun intérêt ... depuis 200 km ! Pourquoi faire une course aussi longue en km ?

: Tous en chœur : un typhon, font, font, le bazar dans le programme des Jeux. Les épreuves d'aviron ont dû être reprogrammées par précaution en raison de l'arrivée du typhon Nepartak dont les rafales peuvent atteindre 90 km/h. Il se trouve encore à 1 800 kilomètres au sud de Tokyo, et devrait arriver près de la capitale japonaise mardi.







(LUIS ACOSTA / AFP)