Pass sanitaire obligatoire dans certains centres commerciaux de Nantes : "On a juste montré notre téléphone, ça a pris cinq secondes"

Le pass sanitaire peut être demandé à l'entrée des centres commerciaux de plus de 20 000 m2 dans certains départements comme en Loire-Atlantique, où le taux d'incidence du Covid-19 est supérieur au seuil d'alerte (50 cas pour 100 000) avec 149 cas pour 100 000 habitants.

>> Suivez en direct les dernières informations sur la pandémie de Covid-19.

La décision d'étendre le pass sanitaire appartient au préfet, qui l'a instauré dans six centres commerciaux de l'agglomération nantaise comme le Pôle Sud où l'application du pass sanitaire se fait sans heurts, mais sans beaucoup de clients. En cette première quinzaine d'août, la galerie marchande est quasi vide, ce qui permet de passer le contrôle sans attente et sans stress : "On a juste montré notre téléphone, ça a pris cinq secondes, assure Freddie, qui ne veut pas entre parler des réfractaires. Il ne aut pas aller chercher plus loin. Les théories complotistes à un moment donné, faut arrêter", soupire-t-il.

"Il faut être un peu terre à terre à un moment donné." Freddie à franceinfo

Mais parmi les anti-pass, certains ont pu entrer quand même. "Une amie m'a dit que c'était jusqu'à la fin de semaine qu'ils laissaient rentrer et qu'après, c'était pass obligatoire", explique Charlotte qui s'est dépêchée de faire les courses qu'elle ne pourra plus faire ensuite : "Tout ce qu'il faut pour le chat et les fournitures scolaires". À partir de la semaine prochaine, " je les ferai par drive", confie-t-elle.

Le pass fait fuir certains clients

Côté commerçants, la plupart s'accommodent de la mesure mais la fréquentation a chuté d'après Ivan, fournisseur de bières aux restaurants : "Ça se passe plutôt bien mais on voit bien que tout le monde n'a pas de pass quand on voit le peu de fréquentation dans les galeries : quasiment 40% de moins déjà en 24 heures", déplore-t-il.

"Depuis deux jours on est en baisse de trafic", confirme Sandrine. Selon cette gérante d'un magasin de vêtements, "les gens appellent pour savoir s'ils peuvent venir." Mais elle défend la vaccination, "nécessaire pour qu'on puisse être sûrs d'ouvrir le magasin jusqu'à Noël", et regrette même que le pass n'ait pas été étendu à tous les commerces, afin d'éviter à tout prix une nouvelle fermeture.