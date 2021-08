DIRECT. Covid-19 : un Conseil de défense sanitaire organisé ce matin pour tenter d'endiguer la hausse des cas

Ce qu'il faut savoir

Flambée des cas aux Antilles, vigilance dans le sud, mise en place du pass sanitaire et évolution de la vaccination contre le Covid-19... L'exécutif se réunit lors d'un Conseil de défense sanitaire, mercredi 11 août à 11 heures. Celui-ci sera présidé par Emmanuel Macron, en visioconférence depuis le fort de Brégançon.

Une situation "extrêmement grave" aux Antilles. Le taux d'incidence atteint plus de 1 700 cas pour 100 000 habitants en Guadeloupe et 1 200 en Martinique, où un nouveau confinement strict a été mis en place. Des renforts sont attendus : 231 soignants et 70 pompiers ont décollé de Paris pour les deux îles.

Inquiétudes également dans l'Hexagone et la Corse. Le nombre d'hospitalisations (9 153 personnes) et de malades en services de soins critiques (1 712) continue à progresser, notamment dans le Sud. "Nous ne voyons pas encore le début de la descente, nous voyons en revanche l'impact sur les hôpitaux", a averti Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement.

Un premier retour sur le pass sanitaire étendu. Le Conseil examinera également la mise en place contestée du pass sanitaire étendu, actuellement en "semaine de rodage". "Si on n'avait pas la vaccination et le pass sanitaire, probablement on aurait refermé certains lieux", a plaidé Gabriel Attal.