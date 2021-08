Pass sanitaire dans les centres commerciaux : les professionnels demandent aux préfets "quelques jours" de délai entre les arrêtés et leur mise en oeuvre

"Nous demandons au préfet qu'il donne quelques jours entre son arrêté et la mise en place pour que ce soit réaliste et faisable dans les différents départements", a déclaré lundi 9 août sur franceinfo Emmanuel Le Roch, délégué général de Procos, la fédération représentante du commerce spécialisé, qui regroupe 300 enseignes et 60 000 magasins. Depuis lundi 9 août, les préfets décident si l'accès aux centres commerciaux de leurs départements nécessite ou non la présentation du pass sanitaire.

"On accepte ces décisions. Il faut que le consommateur puisse être informé avant. La problématique principale que nous avons est que cela se passe bien et que les relations entre les équipes et les consommateurs soient bonnes. Il ne faut pas que cela génère des tensions. Dans l'ensemble cette décision est une bonne chose", estime Emmanuel Le Roch. "La logique de dire que cela a un lien avec la manière dont le virus de propage dans une région ou un département a du sens puisque c'est proportionné à la réalité de la situation, par contre cela crée une difficulté pour anticiper."

Les contrôles se feront à l'entrée des centres commerciaux. "Une fois dans la galerie marchande il n'y aura plus de contrôles", explique-t-il.