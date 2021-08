Pass sanitaire : le contrôle suspendu dans les centres commerciaux des Yvelines

Au sud de Paris, il n'y a plus besoin de présenter un pass sanitaire pour entrer dans un grand centre commercial depuis mardi 24 août. Les clients sont dans l'incompréhension. "Ça manque de cohérence, on ne nous explique pas pourquoi tout d'un coup on change", selon un jeune homme. Le contrôle des pass sanitaires dans les centres commerciaux des Yvelines a été suspendu par le tribunal administratif, et 14 établissements sont concernés. En effet, les personnes sans pass ne pouvaient pas accéder aux supermarchés ou aux pharmacies qui se trouvent à l'intérieur.

Rétropédalage dans le Nord

Cette décision pourrait faire jurisprudence, selon l'un des avocats qui a saisi le tribunal. "Les préfets des autres départements je pense sont en train de réfléchir à savoir s'ils doivent retirer ou pas leurs arrêtés, qui sont identiques, et si ce n'est pas le cas, j'invite à toute personne, et notamment à mes confrères, de contester ces arrêtés en justice", lance Me Yoann Sibille. Dans le Nord, le préfet a également fait un rétropédalage au vu de l'amélioration de la situation sanitaire.