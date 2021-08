Pass sanitaire : le Conseil scientifique donne un avis favorable sur son entrée en vigueur

Le Conseil scientifique a publié, dimanche 8 août, son avis sur l'entrée en vigueur du pass sanitaire dans la stratégie de lutte contre le Covid-19. L'instance a été saisie par les autorités sanitaires le 3 août à propos de la mise en place d’un décret établissant les éléments à prendre en compte dans le "pass sanitaire". Il approuve notamment le passage de 48 heures à 72 heures de la validité des résultats des tests virologiques.

Sur l'utilisation des autotests supervisés, le Conseil scientifique précise que "la sensibilité des autotests est inférieure à celle des tests PCR et antigéniques. Mais que leur utilisation répétée, chez une même personne [ce qui pourrait être le cas chez les jeunes], atténue cette diminution de sensibilité".

Le Conseil scientifique insiste sur le fait que l'élargissement de la validité du résultat d'un auto-test est une mesure qui "reposent sur des connaissances scientifiques limitées", mais qu’elles ont pour objet de répondre aux difficultés logistiques anticipées pour le déploiement des tests à large échelle afin de rendre opérationnel le "pass sanitaire".

L'instance annonce que compte tenu de la progression de l'épidémie, il considère que "la mise en place q'un "pass sanitaire" est adaptée et proportionnée". Il observe qu'un pourcentage encore élevé de personnes âgées de plus de 60 ans et surtout fragiles ou avec comorbidités ne sont pas encore complétement vaccinées. "Le respect des gestes barrières et de prévention est donc essentiel durant les semaines à venir ainsi que le tryptique tester/tracer/isoler", assure le Conseil scientifique.