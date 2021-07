Pass sanitaire : le casse-tête des centres commerciaux

À partir du mois d'août, pour se rendre dans un centre commercial, il faudra montrer patte blanche et fournir un pass sanitaire. Dans le centre commercial Vélizy 2, la mesure inquiète le directeur, Jonathan Toulemonde. Les entrées représentent des dizaines de milliers de personnes par jour, toutes à contrôler. "Pour nous c'est extrêmement compliqué à mettre en place", explique le gérant. En effet, regarder la carte d'identité et le pass nécessite environ 30 secondes de contrôle par personne.

396 centres commerciaux concernés

Pour le moment, les discussions avec le gouvernement sont toujours en cours pour l'organisation définitive. Les clients, eux, sont plutôt favorables. Mais comment pourront-ils accéder aux commerces essentiels, et même au centre de vaccination du bâtiment ? "C'est évident qu'on va autoriser les personnes jusqu'à la porte, et là ils pourront se faire vacciner, quitte à avoir un contrôle après dans les magasins", explique Christine Galland, responsable du centre de vaccination. 396 centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés seront concernés.