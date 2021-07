Pass sanitaire : des modalités encore floues pour les centres commerciaux

Dès le mois d’août, il faudra s’armer de son pass sanitaire pour aller dans un centre commercial, comme annoncé par Emmanuel Macron, lundi 12 juillet. Les modalités précises de cette extension ne sont toutefois pas encore connues. Les clients sont perplexes. "Je pense que ça va être pénible de ne pas pouvoir faire ses courses tranquillement. On va être obligé de prendre en compte le temps d’attente avant de rentrer", avance un homme. "Si on veut éradiquer ce virus et revenir à une vie normale, on va être obligé de passer par là", répond une femme, plus fataliste.

Comment contrôler les entrées ?

La question du contrôle des entrées est au centre de tous les débats. "On a des commerces de première nécessité dans le centre commercial, une boucherie, une pharmacie, un hypermarché. Comment faire pour refuser l’accès à une personne qui souhaiterait acheter ses médicaments par exemple ?", s’interroge Benjamin Tardy, directeur du centre commercial Saint-Genis 2. "On a fait des tests. Il faut 30 secondes pour faire un test de pass sanitaire avec un agent de sécurité. C’est matériellement impossible de contrôler, ça aboutirait à des kilomètres et kilomètres de queue", surenchérit Olivier Delamarre, directeur du réseau des centres commerciaux Unbail Rodanco Westfield.

Éric Landais, président de l’association des commerçants des Quatre Temps déplore que pour le recrutement, "le prérequis ne sera plus les compétences, les capacités, l’accueil, le sourire, ce sera titulaire du pass sanitaire". Celui-ci pourrait ne concerner que les centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés.