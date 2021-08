Pass sanitaire : il s'applique aux entreprises dès le lundi 30 août

Dès lundi 30 août, le pass sanitaire doit s'étendre aux entreprises. Il ne sera plus seulement réclamé aux clients et aux visiteurs mais, désormais, aussi aux employés.

Les clients ont déjà pris l'habitude de brandir leur pass sanitaire. Mais dès lundi 30 août, ce sera au tour des employés d'un bar de Paris. Pour le gérant, c'est tout une organisation à prévoir, notamment dans le timing des dernières vaccinations des employés. Et il a déjà prévu d'alerter ses salariés non-vaccinés au bout de 72 heures pour qu'il se fasse à nouveau tester. Une mesure bien accueillie. "C'est une contrainte, mais je ne pense pas que ce soit un gros problème", souffle Romain Wagner, assistant manager du Frog de Bercy Village.

Des différences subtiles entre employés

Mais le pass sanitaire ne concerne pas que la restauration. "Il sera obligatoire pour tous les salariés dans toutes les entreprises où il est imposé aux clients", précise la journaliste Maëva Damoy. En plus de la restauration, les transports sont concernés, mais aussi le secteur des sports, et celui des loisirs et de la culture. "Un contrôleur sera contraint de présenter un pass sanitaire, mais pas le conducteur, car il n'échange pas directement avec les passagers. Plus compliqué encore, pass sanitaire obligatoire pour un serveur de restaurant classique mais pas en cantine d'entreprise, parce qu'il n'assure pas de service à table" précise la journaliste.