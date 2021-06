Pass sanitaire européen : vous pouvez désormais télécharger le document qui doit faciliter vos voyages à l'étranger cet été

Il est en ligne. Le "certificat Covid numérique de l'UE", plus souvent appelé pass sanitaire européen, est téléchargeable depuis vendredi 25 juin sur le site de l’Assurance maladie dédié à la vaccination contre le Covid-19 : attestation-accin.ameli.fr/attestation. Il est possible se se procurer le précieux sésame grâce à France Connect, un dispositif qui permet aux internautes de s'identifier sur un service en ligne par l'intermédiaire d'un compte existant (impots.gouv.fr, ameli.fr...).

Vous pouvez désormais télécharger votre pass sanitaire européen sur https://t.co/wtF0BG1BL8 ! pic.twitter.com/edcvMfGJzD — GRZ (@GuillaumeRozier) June 25, 2021

Ce certificat doit faciliter la circulation au sein de l'Union européenne et de l'espace Schengen à partir du 1er juillet. Il est gratuit et n'est pas indispensable pour passer les frontières, mais permettra en principe d'exempter ses titulaires de restrictions telles que la quarantaine, détaille le site de la Commission européenne (en anglais).

Seule les personnes vaccinées pour l'instant concernées

Il pourra être présenté sous format numérique (y compris stocké dans l'application "TousAntiCovid" en scannant au préalable le QR Code présent sur le certificat) ou sous format papier (en l'imprimant). Si vous optez pour la version papier, "nous vous recommandons de ne présenter que le seul QR code de preuve en pliant cette attestation", et ce "par souci de confidentialité de vos données de santé", recommande une consigne sur le certificat. En effet, si la personne qui scanne le QR code contrôle simplement la validité et l'authenticité du certificat, d'autres informations sont présentes sur la feuille : identité, date de naissance, vaccin reçu, nombre de doses et date de la vaccination.

Pour le moment, le certificat mis en ligne sur le site d'Ameli ne concerne que les personnes ayant été vaccinées, mais le dispositif devrait être étendu, d'ici le 1er juillet, aux personnes ayant reçu un résultat négatif à un test de dépistage ou étant rétablies à la suite d'une infection au virus.