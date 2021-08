Pass sanitaire : des employés chargés de contrôler le document insultés par des clients

Le pass sanitaire est déjà demandé dans certains lieux, comme les cinémas et les musées. Parfois, la vérification du document déclenche de vives tensions, comme au mémorial de Caen (Calvados).

Le pass sanitaire est exigé à l'entrée du mémorial de Caen (Calvados), comme dans tous les lieux culturels depuis le 21 juillet. Et parfois, la situation dérape. Dans ce musée consacré à la paix, des salariés se sont fait traiter de collabos. "Pour nous, salariés du mémorial, ce terme a un sens précis, explique Jean-Yves André, directeur des partenariats et relations extérieures au mémorial de Caen. On ne peut pas pardonner un tel mot, une telle insulte auprès des salariés."



Des commentaires injurieux sur les réseaux sociaux

À Deauville (Calvados), le restaurant Il Parasole, qui expérimente le pass sanitaire, a été la cible d'attaques sur les réseaux sociaux pour avoir refusé l'accès à un client non masqué. "Les collabos font du zèle... Merci de leur faire une bonne réputation sur Google", pouvait-on ainsi lire sur Twitter, le 1er août. Toutefois, les commentaires injurieux ne sont plus visibles, et la plupart des internautes soutiennent l'établissement.