Pass sanitaire confirmé pour les terrasses : "Cette mesure paraît tout à fait contradictoire", estime le président de l'UMIH Roland Héguy

"Je suis un petit peu amer", a réagi jeudi 5 août sur franceinfo Roland Héguy, président confédéral l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH), alors que le pass sanitaire pourra être exigé dans les cafés et les restaurants dès lundi, y compris en terrasse, après la validation jeudi par le Conseil constitutionnel de l'essentiel de la loi adoptée fin juillet au Parlement.

Si l'UMIH dit respecter "l'obligation de vérifier le pass sanitaire dans nos restaurants de nos cafés", Roland Héguy espérait que le Conseil constitutionnel aurait pris en compte "la particularité et la difficulté des terrasses extérieures". Selon lui, "cette mesure paraît tout à fait contradictoire". "Dans les derniers confinements, nos entreprises étaient fermées, rappelle le représentant de l'UMIH, Donc, on ne peut pas nous dire que le virus s'est propagé chez nous."

Roland Héguy fait part de sa "grande crainte" avec la mise en place du pass sanitaire. "On a fait des expériences dans les départements, on a testé la présentation du pass sanitaire depuis quelques jours. On s'aperçoit que le bilan est très mitigé." L'UMIH constate "une baisse de fréquentation entre 15 et 25%. C'est ça qui m'inquiète."

Il ne faut pas oublier que nous sommes en pleine saison et tout se joue maintenant. Alors on parle beaucoup de relance, mais on nous freine dans la relance. Roland Héguy, président de l'UMIH franceinfo

Le patron de l'UMIH se dit malgré tout "convaincu" que les touristes auront leur pass sanitaire. "On va essayer de les inciter à le faire." Et selon lui, "c'est assez rassurant pour nos clients de rentrer dans un établissement et de dire, vous pouvez entrer, tous nos collaborateurs sont vaccinés". Pour Roland Heguy, "le tube de l'été", c'est "allez-vous faire vacciner".