Pass sanitaire : comment vont s'organiser les voyages en train ?

À partir du mois d'août, il faudra présenter en plus de son billet, un pass sanitaire pour monter dans le train. Une nouvelle qui divise les passagers rencontrés mercredi 14 juillet à la gare Montparnasse (Paris). "J'ai vu qu'il fallait le pass sanitaire pour prendre le train, pour les longs voyages, ce qui n'est pas un problème vu que je suis déjà vaccinée, ça ne change rien pour moi", confie une voyageuse. "L'obligation du pass tout de suite, me paraît un peu précipitée et contraignante, mais on va faire ce qu'il faut", se résout une autre.

Une amende en cas de non-présentation du pass

Le pass devrait être obligatoire pour voyager, dès la semaine du 2 août. Le billet de train pourrait intégrer les informations du pass sanitaire. Les contrôles se feraient lors des passages de portiques pour accéder aux voies. D'après les syndicats, la direction assure que cela ne se fera pas à bord. Pour fluidifier l'accès aux quais, les trains seront annoncés 30 minutes avant le départ au lieu de 20. Pour certains syndicats, la mesure semble impossible à mettre en place en raison d'un manque de personnel. En cas de non-présentation du pass sanitaire, les voyageurs s'exposent à une amende qui pourrait être de 135 euros. Le port du masque restera obligatoire dans les trains au moins jusqu'au 30 août.