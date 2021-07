Pass sanitaire : dates, lieux... Voici le mode d'emploi

C. Gillard, R. Moquillon, C. Cormery, L. Krikorian, M. Kassou

Voir un film, prendre un café, partir en vacances et même visiter nos anciens en maison de santé, le pass sanitaire et son QR code vont s'imposer dans notre quotidien. Dès le 21 juillet d'abord, il sera exigé dans tous les lieux de loisirs accueillant plus de 50 personnes tels que les musées, théâtres, parcs d'attractions, cinémas. Même chose pour les piscines et salles de sport. Chaque établissement sera tenu de le faire respecter sous peine de se faire verbaliser. Les clients, eux aussi, pourront s'exposer à une amende de 135 euros.

Nouvelle étape en août

À partir du mois d'août, le pass sanitaire sera étendu aux transports longue distance : TGV, Intercité, vols intérieurs, mais aussi autocars de tourisme. Une annonce faite en plein départ en vacances. Pour se rendre au restaurant, même installé en terrasse, il faudra aussi présenter son QR code. Idem pour accéder aux centres commerciaux, dans lesquels l'accès aux grandes surfaces alimentaires n'a pour l'heure pas encore été tranché. En revanche, pas besoin de pass sanitaire pour séjourner au camping ou à l'hôtel, mais il pourra vous être demandé sur place pour accéder aux salles de restauration et à la piscine.