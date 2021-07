Pass sanitaire : comment vont s'organiser les centres commerciaux ?

Dès le 21 juillet, le pass sanitaire sera obligatoire dans les cinémas et musées. Il sera ensuite exigé début août dans les centres commerciaux.

Pour accéder aux centres commerciaux, il faudra dès le début du mois d'août présenter son pass sanitaire. Une mesure rassurante pour certains clients. "Comme on est à un endroit clos avec beaucoup de monde qui circule, propice à la propagation du virus, je pense que c'est une bonne chose", témoigne une cliente. Les contrôles du pass sanitaire devront se faire à l'entrée des centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés.



Une mesure difficile à mettre en place

Une mesure impossible à organiser, selon le directeur d'un établissement parisien où près de 100 000 clients passent chaque jour. "Vous voyez le flux qui passe ici ? On a fait des tests, c'est 30 secondes pour faire un contrôle de pass sanitaire avec un agent de sécurité. C'est matériellement impossible de contrôler, ça aboutirait à des kilomètres et des kilomètres de queue", explique Olivier Delamarre. Les commerçants et leurs salariés devront également présenter un pass sanitaire dès le 30 août pour venir travailler.