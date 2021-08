Pass sanitaire : comment fonctionne un QR code ?

À compter du lundi 9 août, les Français vont devoir s’habituer à présenter leur pass sanitaire pour entrer dans un certain nombre de lieux, comme un restaurant, un bar, un cinéma ou un train pour un trajet longue-distance. Ce pass sanitaire est contenu dans un QR code, qui peut par exemple être trouvé sur son smartphone. Une procédure en vigueur jusqu’au 15 novembre. Les données collectées sont au cœur des débats. "Une fois qu’un QR code a été scanné par un restaurateur, par exemple, c’est un lien qui s’ouvre sur son smartphone ou sa tablette, grâce à l’application TousAntiCovid Verif", détaille Yoann Giammetta D’Angelo, en direct dans le 23 heures.

Un accès aux données limité

L’application est similaire à celle utilisée par les particuliers, mais ne montre que quelques informations seulement. "Le nom, le prénom, la date de naissance et si le pass est valide ou non, sans mentionner si vous êtes vacciné, que vous avez un test négatif ou que vous êtes guéri du Covid", reprend le journaliste de France Télévisions. Le gouvernement a assuré que le QR code est crypté, et ne donne pas de détails sur les lieux où se trouve la personne et qu'il n’a pas accès à la fonction GPS du smartphone. La CNIL a validé le protocole, à condition qu’il soit utilisé temporairement.