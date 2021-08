Pass sanitaire : à Biarritz, les clients des restaurants entre compréhension et déception

"Est-ce que je peux vous demander le pass avant de prendre la commande s'il vous plaît ?" Cette phrase, on l'entend dans beaucoup de restaurants de la côte basque depuis le lundi 9 août. Alors que le pass sanitaire est désormais obligatoire dans les restaurants comme dans les transports ferroviaires, les gens semblent globalement jouer le jeu, même si des petites tensions commencent à se faire sentir.

À Biarritz, les terrasses sont pleines et les contrôles, dans l'ensemble, très stricts. À certains endroits, les clients sont même stoppés à l'entrée des terrasses avant de pouvoir s'asseoir.

"Ce matin, une dame n'a pas trop compris. Donc, elle est partie avec, on peut dire, un peu 'les boules'. Mais bon voilà, ça va être une habitude à prendre, comme tout." Véronique, serveuse franceinfo

"Nous, on fait comme on dit, on n'y est pour rien. On n'a pas le choix, on doit faire respecter ça. Après, les gens comprennent ou ne comprennent pas", complète-t-elle. La solution pour cette cliente déboutée est peut-être d'aller dans des établissements où les restaurateurs sont un peu moins regardants sur le pass sanitaire.

Les forces de l'ordre mobilisées pour des contrôles

Comme Patrick, par exemple, attablé avec un verre de vin blanc et des tapas en terrasse. Ce dernier n'est pas choqué de ne pas avoir été contrôlé."Personnellement, ça ne me gêne pas, mais je comprends toutes les règles sanitaires qui nous sont demandées. On me demande mon pass, je dois attendre, ça ne me gêne pas. C'est fait pour le bien collectif. Après, je ne suis pas là pour obliger les commerçants à respecter les règles. Je suis en vacances, mais je comprends les règles comme les gens que ça gêne."

Philippe, justement, est gêné par ces contrôles. Il profite que son test de dépistage soit encore valide pour prendre un dernier apéritif. "Tant qu'on a la bière ça va (rires). Le pass on l'a où on ne l'a pas. Je sais que je ne l'aurai pas toujours sur moi. C'est le premier jour donc j'en profite. Et après, je vais arrêter la bière. Je préfère me priver de quelque chose qui n'est pas essentiel plutôt que m'emmerder avec ces fadaises."

Les forces de l'ordre vont effectuer des contrôles dans le département des Pyrénées-Atlantiques dès cette semaine pour s'assurer que la mesure est bien respectée par tous les restaurateurs.