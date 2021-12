"On n'est pas la police" : les professionnels mitigés sur la vérification de l’identité avec le pass vaccinal

Dans un bar du centre de Paris, contrôler les pass à l'entrée de sa terrasse est devenu un réflexe pour Mélanie, qui ne se voit pas du tout demander la carte d'identité en plus, en cas de doute. "Personnellement, je trouve ça un petit peu intrusif. On n'est pas la police ! Je trouve ça totalement irrespectueux." Il s'agit pourtant de l'une des mesures du nouveau projet de loi sanitaire du gouvernement, qui arrive mercredi 29 décembre en commission des lois de l'Assemblée.

Pour la serveuse, cela "met un malaise pour le client" qui "est là pour consommer et prendre du bon temps". Lui demander son pass et sa carte d'identité, ce serait "lui mettre un blocage à l'entrée". Un peu plus loin derrière le guichet d'un cinéma, Olivier, lui, est lassé : "C'est leur problème, ce n'est pas le nôtre en fait. C'est déjà assez compliqué comme ça donc [contrôler] l'identité des spectateurs, alors non merci."

Un sujet "délicat" qui divise

Antonella, qui sert dans le restaurant d'un théâtre et repère beaucoup de faux QR code est plus mitigée. "On aura plus le problème de savoir qui a un vrai pass et qui a un faux pass. Mais le problème, c'est que les gens ne vont pas forcément vouloir présenter leurs papiers d'identité donc je ne sais pas trop..."

Un sujet que la serveuse trouve "délicat". La preuve, il divise un groupe d'amis attablés à côté. "Pourquoi est-ce que ça choquerait en fait ?", lance un homme. "Ce n'est pas eux de le faire, ce sont des données personnelles donc ils n'ont pas le droit normalement", lui rétorque son amie. "Il veut s'assurer que tous les gens dans son restaurant soient en sécurité, c'est tout." "Cela peut quand même dévier", conclut celle qui est opposée au contrôle des pièces d'identité.

Pour justifier ces contrôles d'identité, le gouvernement s'appuie sur ceux qui se font déjà à l'entrée des casinos ou lors d'un paiement par chèque en boutique.