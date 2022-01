Mesures sanitaires : des pertes estimées à 30% du chiffre d'affaires pour les cafés et restaurants

L. Bazizin, M. Justet, S. Lisnyj, C. Pary, C. Krauskopf

Les nouvelles mesures sanitaires, qui imposent le télétravail trois jours par semaine et interdisent la consommation debout, semblent avoir eu un effet immédiat sur la fréquentation des cafés et restaurants. Ce que déplorent les professionnels du secteur.

Christophe Budyneck est le nouveau propriétaire de la brasserie "l'Apollinaire", à Paris. Pas de chance pour lui, ses clients ne peuvent désormais plus consommer debout au bar. La clientèle en télétravail ne vient plus non plus. "Habituellement le matin, sur une matinée entière, on doit peut-être faire 50, 60 personnes, là on doit faire (…) la moitié", confie ce dernier. Les clients s'adaptent, et rapprochent leur siège pour consommer au bar, quand d'autres "acceptent, et puis voilà".

Perte de 30% du chiffre d'affaires

Les cafetiers affichent une perte de 30% de leur chiffre d'affaires, selon la profession. Elle demande davantage d'aides de l'État. "S'il n'y avait pas ces aides, on gâcherait tout l'investissement. (…) Nous aurions à regretter la fermeture d'un certain nombre d'entreprises", prévient Didier Chenet, président du GNI-HCR, le Groupement National Indépendant Hôtellerie et Restauration. En attendant, chacun s'adapte à sa façon. La gérante du café "Le Lutétia", Elisabeth Auriac, pense avoir trouvé la parade. "On a été dans d'autres établissements chercher des tabourets en plus, pour que les gens puissent s'asseoir au bar", explique-t-elle. La profession attend avec impatience de pouvoir à nouveau travailler dans des conditions normales.