Justice : des trafiquants de pass sanitaire mis en examen

Six personnes ont été placées en examen, et deux mises en détention provisoire. "Pour la première fois, il s'agit d'un trafic de vrais certificats de vaccination vendus via les réseaux sociaux. Les trafiquants avaient une complice, une femme qui travaillait dans un centre de vaccination à Lyon (Rhône), elle produisait et transmettait le précieux sésame à un homme en région parisienne qui, lui, le remettait en mains propres aux acheteurs", résume la journaliste Nathalie Perez. La transaction se faisait pour 500 euros.

Jusqu'à 10 ans de prison

Après deux mois de surveillance, le cerveau de l'affaire et sa complice ont été interpellés et incarcérés. "Quatre personnes ont été placées sous contrôle judiciaire, ils sont suspectés d'avoir écoulé près de 500 de ces certificats de vaccination. Ils encourent une peine pouvant aller jusqu'à dix ans de prison ferme pour usage de faux et blanchiment aggravé", conclut la journaliste.