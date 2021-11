"Je pense que ça peut s'aggraver" : en Martinique aussi, la colère s'intensifie contre l'État

Les tirs, les jets de pierre, les incendies : cette habitante du quartier Saint-Thérèse, à Fort-de-France (Martinique) les a entendus depuis sa petite maison. "Avant-hier soir, c'était le feu, hier soir, c'était les lacrymogènes. Ça m'empêche de dormir", souffle cette dame. La Guadeloupe n'est pas la seule île des DOM-TOM à être secouée par des violences urbaines. La Martinique connaît la même situation, en protestation contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale des soignants contre le Covid-19. Au-delà de ces revendications, les protestataires expriment aussi une défiance latente vis-à-vis de l'État et une détresse sociale.

À côté d'une carcasse de voiture calcinée, Mylène jette un regard désabusé sur les dégâts après une nouvelle nuit d'échauffourées. "Depuis minuit jusqu'à 5h30 du matin, on était debout", confie-t-elle. Elle nous emmène dans une petite ruelle, théâtre du face à face entre la police et les émeutiers. "J'ai eu ma voiture pétée avec tout ce qu'ils tiraient", déplore Mylène.

"On a vu des jeunes armés. La lacrymogène gêne énormément, donc on fait descendre les volets et on reste à l'intérieur avec des serviettes mouillées."