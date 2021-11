Cinquième vague : vers un durcissement du pass sanitaire

L’exécutif présentera, jeudi 25 novembre, son nouveau plan pour freiner la cinquième vague de Covid-19. Il repose sur un durcissement du pass sanitaire. “Un durcissement très net. Le Premier ministre a même évoqué la mise en œuvre, dès janvier, du pass sanitaire conditionné au rappel pour les plus de 18 ans”, explique Valérie Astruc, journaliste France Télévisions, en duplex de l’hôtel de Matignon, à Paris.

Le retour des vaccinodromes

Un tel choix suppose une logistique très importante, avec le retour des vaccinodromes. “D’où cette concertation avec les parlementaires ce mercredi et les associations de maires demain, afin de s’assurer qu’ils sont prêts à accompagner cette logistique”, précise la journaliste. Un coup de pression sera également mis sur les non vaccinés, afin d’inciter les six millions de personnes encore réticentes à se faire vacciner.